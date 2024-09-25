Президент АРБ Тосунян: рассрочка как аналог потребкредита требует регулирования

Ассоциация российских банков (АРБ) поддерживает законопроект по регулированию рынка рассрочки (BNPL, «покупай сейчас, плати потом»), внесенный в Госдуму. Рассрочка по своей природе является аналогом потребительского кредита, поэтому важно, чтобы данный вид операций регулировался как потребительский кредит, заявил РИАМО президент АРБ, академик РАН Гарегин Тосунян.

Отсутствие регулирования рассрочки в настоящее время создает регуляторный арбитраж, который позволяет крупным банкам — владельцам сервисов рассрочки — обходить требования законодательства о потребкредите, включая необходимость информирования заемщика об условиях кредитного договора. Это нарушает равное поле игры для всех участников рынка и ставит в невыгодные условия небольшие региональные банки, отметил он.

«Мы также поддерживаем включение информации об обязательствах по отсроченным платежам при покупке товаров (BNPL) в состав кредитной истории. На наш взгляд, это позволит банкам более адекватно оценивать долговую нагрузку гражданина, сокращая, тем самым, вероятность попадания его в „долговую яму“» — сказал Тосунян.

По его словам, передача такой информации в кредитную историю позволит, во-первых, самому гражданину более трезво оценивать свои возможности по погашению обязательств по рассрочки. Во-вторых, кредиторам такого клиента даст информацию о его текущих обязательствах, что снизит риски финансовых потерь.

«Для банков и иных профессиональных участников финансового рынка, оказывающих услуги BNPL, обязанность по предоставлению информации в бюро кредитных историй, по нашему мнению, не приведет к увеличению стоимости сервиса, так как системы информационного обмена у кредиторов с бюро кредитных историй (БКИ) уже отлажены, а за передачу сведений БКИ не взимают плату. Таким образом, риск дополнительной нагрузки для таких источников данных, и, следовательно, увеличения стоимости сервиса для их клиентов, отсутствует», — резюмировал президент АРБ.