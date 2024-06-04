Пресс-конференция главы ЦБ Набиуллиной 7 июня пройдет позже обычного

Пресс-конференция председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике 7 июня состоится позже обычного, сообщает «Интерфакс» .

Брифинг запланировано провести в 17:00 по московскому времени.

Обычно пресс-конференции начинаются в 15 часов, через 1.5 часа после объявления решения по ключевой ставке. Но 7 июня совет директоров Банка России совпадает с пленарной сессией ПМЭФ, где каждый год выступает глава государства Владимир Путин.

Ранее эксперты разошлись в прогнозах о грядущем решении ЦБ по ключевой ставке. В основном они думают, что ставка останется на прежнем уровне или поднимется.

27-й Петербургский международный экономический форум состоится 5–8 июня 2024 года в «Экспофоруме». В этом году участие в ПМЭФ подтвердили более 17 тыс. человек из 136 государств и территорий.