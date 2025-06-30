Премьер Сербии: Белград должен рассмотреть использование системы «Мир»

«Мы должны рассмотреть использование платежной системы „Мир“, — заявил он.

При этом Мацут подчеркнул, что окончательное решение остается за финансовыми институтами страны.

Ранее во время визита в Белград верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что Сербия как кандидат в члены Евросоюза стоит перед судьбоносным геостратегическим выбором.