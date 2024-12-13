Представитель Подмосковья победил в нацпремии инвестиционного развития регионов России

В Москве состоялась церемония награждения победителей национальной премии в сфере инвестиционного развития «Лидеры инвестиционного развития-2024» с участием зампредседателя правительства Российской Федерации Александра Новака. В номинации «Специалист года (привлеченец)» победу одержала специалист АНО «Агентство инвестиционного развития» (АНО «АИР») Московской области Яна Заименко. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Яна Заименко представила свой кейс по реализации инвестиционного проекта — строительства нового контейнерного терминала в Подмосковье. Терминал сможет обрабатывать примерно 400 тыс. ДФЭ или 4,6 млн тонн грузов в год. Вложения в проект оцениваются в 12 млрд рублей.

Специалист АНО «АИР» Подмосковья внесла личный вклад в привлечение инвестиций в регион. Заименко рассказала о доступных для инвестора мерах поддержки, оказала содействие в подготовке земельного участка и помогла подготовить документы для его получения без участия в торгах.

Реализация проекта позволит не только привлечь инвестиции в Московскую область, но и удовлетворить потребности региона в терминальных мощностях для контейнерных перевозок, развить железнодорожную инфраструктуру и создать новые рабочие места.

Подмосковье оказывает инвесторам разностороннюю поддержку, в том числе в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России. Больше об этом можно узнать на созданном в рамках регинвестстандарта инвестиционном портале Московской области.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — отметил Воробьев.