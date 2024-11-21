Предприниматели Подмосковья освоили продажи на маркетплейсах

Предприниматели и самозанятые граждане Московской области прошли бесплатное обучение по продажам на маркетплейсах, организованное в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Организатором мероприятия выступил центр «Мой бизнес» Подмосковья, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В рамках курса было проведено пять занятий, которые позволили участникам освоить стратегии онлайн-торговли, способы продвижения бренда и применение аналитических инструментов. Участники изучили основные аспекты работы с платформами Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет и другими маркетплейсами, а также научились эффективно продвигать товары, формировать цены и создавать привлекательный контент для продаж.

Спикерами выступили основатель производства электроники и эксперт по продажам на пяти маркетплейсах Алена Бурмистрова и специалист по продвижению на Wildberries Антон Ланцов. Занятия проходили офлайн, что способствовало активному общению участников с экспертами. Курс предоставил предпринимателям возможность перейти на новый уровень развития бизнеса. Они получили практические навыки для расширения своих проектов, снижения рисков и эффективного использования потенциала современных онлайн-площадок.

С 29 ноября по 1 декабря в Москве пройдет форум «Мой бизнес. Скоро Зима. 100% Подмосковье». Мероприятие будет проходить в два этапа: деловая программа и выставка-ярмарка с участием предпринимателей из Московской области. Вход на мероприятия свободный. Узнать подробнее о программах и зарегистрироваться для участия можно на сайте.

Подмосковье оказывает предпринимателям разностороннюю поддержку, в том числе в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России. Больше об этом можно узнать на созданном в рамках регинвестстандарта инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.