Предпринимателей приглашают зарегистрироваться на инвестпортале Подмосковья

Через инвестиционный портал Московской области авторизованные пользователи могут получить обратную связь по вопросам ведения предпринимательской деятельности в регионе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Мининвест постоянно работает над развитием этой экосистемы для бизнеса, ожидается дальнейший рост активности предпринимателей на инвестпортале.

Это единая информационная площадка для предпринимателей. Здесь собрана актуальная информация о регионе, об инвестиционных возможностях, а также о мерах господдержки бизнеса. Зарегистрированные пользователи получают возможность через ивнестпортал подать заявки на получение мер поддержки, подбор участка или помещения для бизнеса, получение госуслуг для бизнеса.

Инвестиционный портал Московской области обновляется с учетом актуальных запросов предпринимателей. В частности, в данный момент ведутся работы по редизайну портала для повышения удобства и информативности. Вносимые изменения основаны на запросах и замечаниях предпринимателей, которые были собраны за счет обратной связи с бизнесом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.