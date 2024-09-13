Предприятие Воскресенска уделяет особое внимание вторичной переработке отходов

Так, в 2023 году было переработано около 1,5 тыс. тонн отработанных шин, которые превратились в ценный ресурс — резиновую крошку, используемую в различных сферах.

«Мы производим вторичную переработку отходов. Яркий пример — это переработка резиновой крошки из автомобильных шин. В прошлом году наше предприятие переработало порядка 1,5 тысяч тонн резиновой крошки. Думаю, что в этом году мы переработаем уже около двух тысяч тонн. Все отходы, которые накапливаются, мы перерабатываем, тем самым улучшая экологию. Также мы перерабатываем вторично переработанные масла. В этом году мы переработаем более трех тысяч тонн таких масел. Наш завод реализовывает те отходы, которые образуются у нас, такие как лом поддонов, пленки, бумага и так далее. Все это попадает на вторичную переработку уже на другие предприятия», — рассказал директор предприятия Шатмурат Гимранов.

Важно отметить, что «Завод Технофлекс» не просто перерабатывает отходы, но и стремится максимально использовать их в собственном производстве. В результате этой политики предприятие уже сегодня использует значительное количество вторичного сырья, что значительно снижает экологический след производства.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.