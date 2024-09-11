Предприятие в Коломне планирует запустить новый производственный цех

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев посетил предприятие «АДЛ» в поселке Радужный. Вместе с директором компании Сергеем Абашовым он осмотрел действующее производство и новый строящийся цех. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сейчас «АДЛ» — это три производственных цеха и два логистических комплекса. Здесь трудятся более 500 человек. Открытие четвертого цеха запланировано на 2025 год. Он возводится при поддержке правительства Московской области в рамках программы импортозамещения. Земельный участок под строительство был выделен распоряжением губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Предприятие «АДЛ» является российским лидером в области разработки, производства и поставок инженерного оборудования для промышленности, ЖКХ и строительства. Компания входит в реестр системообразующих предприятий, чья деятельность является критически важной для обеспечения экономики страны и реализации государственной программы импортозамещения.

Многие виды продукции, выпускаемой на «АДЛ», не имеют аналогов, а в списке постоянных заказчиков — именитые российские компании. Так, оборудование производства «АДЛ» установлено и успешно эксплуатируется в аэропорту Шереметьево, инновационном центре «Сколково», на объектах компаний «Мосгаз» и «Газпром межрегионгаз», Ленинградской АЭС, метрополитенах Москвы и Санкт-Петербурга, космодроме Восточный, Третьяковской галерее, олимпийских объектах Сочи.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — сказал Воробьев.