Предприятие «Щелково Агрохим» примет участие в выставке «ЮГАГРО 2024»

31-я Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции «ЮГАГРО 2024» пройдет в Краснодаре с 19 по 22 ноября. Более 600 отечественных и иностранных компаний представят новинки техники, технологий, оборудования и материалов для сельского хозяйства, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Одним из участников выставки будет подмосковная компания «Щелково Агрохим», которая поделится наработками и опытом в области защиты растений, садоводства и виноградарства.

Экспонаты и разработки компании демонстрируются на многих агропредприятиях России. На «ЮГАГРО 2024» соберутся руководители и специалисты крестьянско-фермерских хозяйств, агрокомплексов, а также представители государственных структур и финансовых учреждений из разных регионов России.

В рамках выставки запланированы круглые столы и встречи по актуальным темам сельскохозяйственной отрасли.

Дискуссии, проходящие на выставке, способствуют формированию научного и экспертного мнения, что является необходимым для дальнейшего инновационного развития агропромышленного комплекса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.