Предприятие Подмосковья получило награду за показатели в развитии животноводства

Подмосковное предприятие АО «Агрофирма Сосновка» получило золотую медаль министерства сельского хозяйства РФ за достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства. Награждение прошло в рамках 26-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2024», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Агрофирма Сосновка» ведет хозяйственную деятельность в округе Коломна и является племенным заводом по разведению крупного рогатого скота голштинской породы. Поголовье составляет более 6,6 тысячи голов, в том числе 2,5 тысячи коров. Предприятие входит в пятерку лидеров по Подмосковью по продуктивности коров, например, по итогам прошлого года на корову надоено 10 597 кг молока.

В 2019 году компанией был реализован проект по строительству современного молочного комплекса на 2 тысячи голов дойного стада, созданы условия содержания для наиболее продуктивного потенциала животных. АО «Агрофирма Сосновка» входит в состав агрохолдинга АО «ОСП агро», который занимается производством молока, воспроизводством племенного крупного рогатого скота, выращиванием и реализацией картофеля, овощей, зерновых и кормовых культур.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.