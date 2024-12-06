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Предприятие по переработке какао-бобов запустят в Подмосковье в 2027 году

В Егорьевске появится предприятие по переработке какао-бобов, объем инвестиций в проект оценивается в 445 млн рублей. Запуск нового производства состоится в 2027 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Реализацией проекта займется дочернее предприятие Егорьевской кондитерской фабрики «Победа», которая активно расширяет производство. Цеха нового предприятия возведут на участке, предоставленном по льготной программе «Земля за 1 рубль».

Кондитерская фабрика «Победа», основанная 25 лет назад, производит более 500 наименований сладостей, включая шоколад и мармелад, продукты без добавления сахара. Продукция фабрики пользуется популярностью как на отечественном, так и на международном рынке.

Создание нового предприятия по переработке какао-бобов станет важным шагом в развитии фабрики, способствуя увеличению объемов импортозамещающей продукции и возможности поставок тертого какао в пищевую промышленность.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — сказал Воробьев.