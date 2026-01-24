Предприятие картонной продукции в Солнечногорске расширила мощности производства

Производитель картонной упаковки, компания «Гофромир», в 2025 году завершила значительное расширение и техническое обновление завода в деревне Кривцово, сообщили в пресс-службе местной администрации.

22 января предприятие посетил первый замглавы муниципалитета Кирилл Типографщик для обсуждения дальнейших планов развития.

Новое производственное помещение, общей площадью 2 000 кв.метров, позволило запустить автоматическую ротационную машину с функцией цветной печати и перейти на выпуск продукции в едином потоке.

Это позволило сократить сроки производства, повысить стабильность качества гофроизделий и расширить ассортимент инновационных предложений для заказчиков. Особое внимание уделили экологическому аспекту: на предприятии внедрена современная система очистки воздуха и централизованного сбора отходов.

«С начала сотрудничества с компанией „Гофромир“ администрация округа оказала содействие в переводе земельного участка из сельскохозяйственной категории в земли промышленного назначения. Это позволило эффективно использовать территорию бывшей птицефабрики для расширения мощностей. Мы продолжаем сопровождать компанию в вопросах получения разрешительной документации и получения льготных субсидий от правительства Московской области и правительства РФ», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

На сегодняшний день штат сотрудников «Гофромира» более 300 человек. Предприятие планирует строительство новых корпусов, расширение производства и занять лидирующие позиции производителей картона и упаковки в России.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде министров экономики субъектов РФ заявил о важности поддержки президента РФ Владимира Путина и федерального правительства. По его словам, именно она позволяет развивать экономику региона.

«Сегодня мы понимаем, что привлечение и малого, и высокотехнологичного крупного бизнеса всегда легче, когда инвестор приходит на все готовое. Это и дороги, и то, что позволяет ему буквально в одно касание начать строить свое производство или просто заехать в уже готовое помещение в формате „Лайт Индастриал“. Все эти решения, которые были приняты правительством РФ при поддержке нашего президента, очень важны. Видим, что они работают и приносят результат», — заявил Воробьев.