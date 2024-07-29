Предприятие из Подмосковья изготовило более полумиллиарда медизделий

Производство компании «Новые технологии и материалы» изготовило уже более пятисот миллионов медицинских игл. «Юбилейная» полумиллиардная игла сошла с конвейера предприятия в июле текущего года, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Дочернее предприятие АО «Обуховский завод», входящего в Концерн ВКО «Алмаз — Антей», стало первым в России предприятием, освоившим производство медицинских игл полного цикла.

«Производственные мощности компании, расположенные в Сергиево-Посадском городском округе, позволяют изготавливать до 1,4 млн изделий в сутки. Выпуск этой важнейшей для технологического суверенитета продукции компания наладила в 2018 году, когда запустила необходимую для этих целей производственную линию. С учетом дооснащения производственной линии оборудованием для производства пресс-форм, общий объем инвестиций в запуск нового направления составил более 300 млн рублей. Сегодня на предприятии выпускаются инъекционные иглы 8 разных видов. На этом производственном сегменте заняты 60 человек», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Производство этой медицинской продукции является не единственным направлением деятельности компании. Одно из ведущих — производство полного цикла специальной керамики и ферритов, которыми предприятие обеспечивает многие организации радиоэлектронной промышленности России и СНГ, работая для сегмента ОПК.

«Диверсификация производства — важнейшая в условиях санкций задача, вызванная необходимостью обеспечить российский рынок продукцией, »ушедшей» с него вместе с рядом иностранных производителей. Именно этим мы и руководствовались, запуская наш полный цикл производства игл: от нарезки канюль до стерилизации готовых изделий. Сегодня эту продукцию наша компания производит не только для российского рынка, но и успешно экспортирует в Казахстан, Узбекистан и Белоруссию», — рассказал генеральный директор ООО «Новые технологии и материалы» Александр Карпенко.

Инъекционные иглы подмосковного производства прочны, комфортны и безопасны в использовании. Тройная заточка сводит к минимуму болевые ощущения при введении, а универсальное крепление обеспечивает их совместимость с любым шприцом. Продукция соответствует ГОСТ, ее качество проверяется в автоматическом режиме прямо на линии и выборочно специалистами в лаборатории ОТК. Готовая продукция проходит обработку оксидом этилена, что обеспечивает ее стерильность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.