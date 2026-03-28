Предел вычета по НДФЛ за обучение детей составляет 110 тыс рублей

Суммарный лимит по социальному налоговому вычету по НДФЛ в 2026 году за обучение детей равен 110 тыс. рублей. Его можно оформить на каждого ребенка, рассказала РИА Новости кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Екатерина Голубцова.

В 2026 году жители РФ могут оформить социальный налоговый вычет по НДФЛ во время оплаты медицинских услуг, обучения и занятий спортом. Общее количество соцвычетов россиянина по НДФЛ может быть максимум 150 тыс. рублей.

Однако под ограничение не попадает льгота по оплате обучения детей. К той сумме прибавляется еще 110 тыс. рублей ежегодно на каждого ребенка.

Если размер ставки НДФЛ составляет 13%, родитель имеет возможность вернуть 14,3 тыс. рублей. Если она составляет 15%, то 16,5 тыс.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.