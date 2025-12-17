Праздник с экономией: эксперт оценил траты россиян на Новый год

Экономист Чирков: траты на празднование Нового года в этом году снизятся

Эксперт-экономист Максим Чирков заявил, что в этом году россияне будут экономить и потратят на празднование Нового года чуть меньше, сообщает АБН24 .

«Высокие процентные ставки и желание сберегать, а не тратить, делают потребителей более осторожными. Однако, несмотря на это, невозможно ожидать, что расходы на Новый год сократятся вдвое, как это предсказывают некоторые», — уточнил Чирков.

Российская экономика, хотя и фиксирует снижение динамики потребительского спроса, демонстрирует поступательное развитие. Вопреки высоким процентным ставкам и сдержанному поведению населения, экономические показатели остаются устойчивыми, а прирост составляет примерно 1%.

Одновременно ожидается снижение ставок и расширение доступа к займам в 2026 году, что может стимулировать потребительский спрос и увеличение расходов, заключил экономист.

