Правительство утвердило новый порядок расчета среднего заработка

С 1 сентября 2025 года в России начнут действовать обновленные правила определения среднего заработка, утвержденные постановлением правительства РФ. Эти изменения затронут выплаты при увольнении, отпускные, больничные и командировочные, сообщает «Вечерняя Москва».

Как поясняют эксперты, нововведения направлены на повышение стабильности расчетов. Благодаря этому размер выплат не будет сильно колебаться из-за различий в количестве рабочих дней в разных месяцах.

«На первый взгляд, это, конечно, бюрократическая новость, но для работника она означает честный и более прозрачный расчет», — отметил финансовый эксперт, специалист по защите капитала Иван Орлов.

Ранее использовалась особая методика: общий доход за год делили на 12, а затем на фиксированный коэффициент 29,3, который обозначал среднемесячное число дней. Так определялся среднедневной заработок.

«Это не зависело от количества рабочих дней в конкретном месяце. Такая формула расчета была утверждена еще в советское время. Она, конечно, не была идеальна. К примеру, если работник брал отпуск в месяце, в котором много праздников или выходных, то он терял деньги», — пояснил Орлов.

Аналогичные неточности возникали и при расчете выходного пособия — доход за разные месяцы оценивался неравноценно из-за того же коэффициента 29,3, что не всегда было выгодно работнику.

«Это не зависело от количества рабочих дней в конкретном месяце. Такая формула расчета была утверждена еще в советское время. Она, конечно, не была идеальна. К примеру, если работник брал отпуск в месяце, в котором много праздников или выходных, то он терял деньги», — подчеркнул эксперт.

К примеру, если в декабре сотрудник трудился 22 дня, а в мае — 18, это напрямую повлияет на размер отпускных и других выплат.

По словам Орлова, учитываются только рабочие дни, что делает расчет более справедливым. Это позволяет точнее оценить реальный доход сотрудника. Выплаты теперь не будут сокращаться из-за праздников, что особенно важно, если отпуск выпадает на январь с его длинными выходными. Система стала прозрачнее, и работник сможет сам прикинуть сумму выплат, уменьшив риск споров с бухгалтерией.