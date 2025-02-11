Правительство РФ предложило «РусГидро» отказаться от выплаты дивидендов

Российский кабмин предложил решить финансовые проблемы основного владельца генерирующих активов на Дальнем Востоке «РусГидро» за счет отказа от выплаты дивидендов до 2028 года, ускоренного внедрения рыночного ценообразования и компенсации в тарифах расходов на закупку угля по рыночной цене, сообщает «Коммерсант» .

Как рассказали источники, вместо выплат акционерам (62,5% у Росимущества, 12,37% у ВТБ, 9,61% у En+) правительство РФ предлагает направить деньги на погашение заимствований, которые были привлечены в рамках рефинансирования кредитов Дальневосточной генерирующей компании и на финансирование инвестпрограммы.

При этом экономический эффект от предложенной меры, по предварительным оценкам, может быть 125–150 млрд рублей.

ТЭС «РусГидро» на Дальнем Востоке терпят многолетние убытки из-за увеличения расходов на уголь, не учитывающихся в тарифах. Ранее власти соглашались повысить в регионе тарифы на электроэнергию для бизнеса, чтобы возместить накопленные убытки.

Заемные средства холдинга по итогам января—сентября прошлого года оценивались в 466,99 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA было 3,3х на конец отчетного периода.

Кроме того, кабмин предложил скорректировать сроки исполнения капиталоемких проектов холдинга и дополнительно индексировать цены конкурентного отбора мощности (КОМ) ценовых зон на этот и следующий годы.