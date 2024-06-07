Правительство Москвы подписало соглашения для финансовой поддержки промышленных компаний

На Петербургском международном экономическом форуме Правительство Москвы подписало три соглашения о сотрудничестве. Благодаря им «ВЭБ.РФ», Альфа-Банк и «ПСБ» усовершенствуют условия получения помощи для столичных промышленных компаний по программам Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП), сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики, Владислав Овчинский.

Документы подписали генеральный директор МФППиП, подведомственной организации департамента инвестиционной и промышленной политики столицы, Андрей Попов, первый заместитель председателя «ВЭБ.РФ» Александр Браверман, старший вице-президент, председатель совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев и руководитель блока средний и малый бизнес «ПСБ» Александр Чернощекин.

«Фонд предоставляет более 10 мер поддержки для столичных промышленных предприятий. Среди них льготные инвестиционные кредиты и займы, программа льготного лизинга, а также гарантийная поддержка по инвестиционным кредитам. Только за 2023 было одобрено их на общую сумму более 105 млрд рублей. Три новых подписанных соглашения напрямую поспособствуют развитию этих мер», — уточнил Овчинский.

В рамках соглашений стороны планируют разрабатывать новые программы поддержки, проводить стратегические сессии, консультации, круглые столы, конференции, семинары, информационные сессии и многое другое.

«Во взаимодействии с Минпромторгом России ВЭБ.РФ вместе с лидерами фармацевтической отрасли участвует в реализации проектов, обеспечивающих лекарственную безопасность страны. Московские фармацевтические предприятия сегодня вносят значительный, а часто и определяющий вклад в локализацию производства важнейших лекарственных препаратов», — добавил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Браверман.

Кроме того, о расширении сотрудничества с Фондом рассказал председатель совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев. По его словам, компания понимает, как важно поддерживать промышленников на всех этапах развития, для этого она активно взаимодействует с Фондом и участвует в его инициативах.

«Фонд работает в качестве института поддержки предприятий и нивелирует процентные риски, что позволяет привлечь длинные дешевые инвестиционные ресурсы промышленности. Благодаря всесторонним программам поддержки производители получают инвестиционный импульс, совершенствуя технологии, создавая рабочие места и наращивая выпуск продукции», — заключил генеральный директор МФППиП Андрей Попов.

Чтобы получить средства по льготной ставке, необходимо сначала заключить кредитный договор, а затем обратиться в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства.