Повышение плановое: почему в Новосибирске растут цены на бензин

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев заявил, что с июня по август цены на бензин в Новосибирской области выросли на 38%, сообщает Om1 Новосибирск .

«Рост цен на бензин связан с ежегодным повышением во время осенней уборочной кампании. Это плановое повышение», — заявил руководитель регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

По его словам, в Новосибирске наблюдается более высокая стоимость бензина по сравнению с близлежащими областями. К примеру, цена 95-го бензина в Алтайском крае составляет приблизительно 58 рублей, в то время как в этом регионе она достигает примерно 61 рубля.

Эксперт предположил, что такая разница обусловлена финансовыми интересами новосибирских вертикально интегрированных нефтяных компаний.

