«Потом льготную дадут не всем»: названо удачное время для обращения за ипотекой

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута считает, что россиянам, которые хотят купить жилье в ипотеку, нужно воспользоваться льготными программами до конца 2024 года. По словам эксперта, многие желающие могут уже не успеть взять выгодный заем в 2025 году, поскольку банки исчерпывают лимиты по льготным кредитам, сообщает Газета.ru .

Брокер добавил, что заемщики, у которых есть проблемы с кредитной историей и доходами, могут не получить одобрения на квартирный заем в 2025 году. По словам Ракуты, в 2025-м году также могут ввести новые изменения для льготных ипотечных программ, в первую очередь — по семейной ипотеке.

«В 2025 году банкам будет сложнее выдавать льготную ипотеку, чем в 2024 году, ввиду того, что вводится ипотечный стандарт. Стандартом банкам сильно закручивают гайки», — считает Ракута.

1 июля 2024 года в России отменили льготную ипотеку, которая выдавалась под 8%. Сейчас в РФ можно купить жилье по IT-ипотеке (до 6% годовых), а также по программам, «Военная ипотека» (условия зависит от банка), «Дальневосточная и Арктическая ипотека» (под 2%), «Сельская ипотека» (под 3%) и «Семейная ипотека» (под 6%).