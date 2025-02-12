Потенциал торговой отрасли Москвы представили в новом онлайн-проекте

Новый спецпроект «Московская торговля» появился на портале mos.ru. Здесь представлены темпы роста и потенциал столичной торговли, есть информация о ярмарках и фестивалях, гастрономических пространствах и мерах поддержки бизнеса, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.

Заместитель мэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина рассказала, что сферу торговли и услуг в проекте представляют около 140 тыс. предприятий. Сегодня оборот отрасли в розничном сегменте превышает 7,4 трлн рублей. В разделе можно увидеть довольно интересную статистику — от объемов потребления продуктов до количества магазинов в городе.

«Продовольственные товары привозят более чем из 80 регионов России. Темпы развития этого сектора экономики и его возможности отразили в онлайн-проекте», — рассказала Сергунина.

На данный момент в Москве более 35 гастрономических пространств — кварталы, маркеты и целые кластеры. В их число входит самый крупный фуд-молл в Европе «Депо. Москва». Здесь готовят кухни всего мира.

Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

В проекте есть страница «Для жителей», которая знакомит пользователей с популярными площадками, в том числе с двумя рыбными рынками столицы «Москва — на волне». У них в ассортименте более 600 видов продукции из 13 морей и 3 океанов.

В другом блоке представлены полезные электронные услуги. Например, пользователи могут получить место на ярмарках выходного дня (в прошлом году таких заявок поступило более 11 тыс.) или подать документы на размещение летней веранды.

Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Здесь же перечислены категории поддержки малого бизнеса — торговым центрам предоставляют гранты на расширение площади, проходят конкурсы по украшению витрин и фасадов. Призовой фонд на новогоднее украшение составил 700 млн рублей.

Третий блок посвящен экономическим показателям, которые отражают роль отрасли в жизни города. За прошлый год ее доля в ВРП столицы достигла 18%. В этом разделе можно узнать о благотворительных акциях на ярмарках, а также фестивалях для москвичей и туристов.