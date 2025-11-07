Поставки агропрома Подмосковья в Китай превысили прошлогодний уровень

Объем поставок агропромышленной продукции Московской области в Китайскую Народную Республику по состоянию на конец октября 2025 года в денежном выражении превысил показатель за весь 2024 год. Рост экспортной выручки свидетельствует об успешной реализации потенциала подмосковных предприятий АПК на одном из самых перспективных рынков мира. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве отметили, что значительный вклад в достижение рекордных показателей внесли несколько ключевых отраслей агропромышленного комплекса региона. Экспорт гречихи и проса увеличился в 5,7 раза, ячменя — в 2,8 раза, овса — в 2 раза, поставки свинины в КНР выросли в 1,8 раза, а мяса птицы — в 1,2 раза, что подтверждает соответствие продукции высоким стандартам качества и безопасности, отгрузки подсолнечного масла увеличились в 3,2 раза, а рапсового — в 2,7 раза, укрепляя позиции региона как надежного поставщика растительных масел, экспорт кондитерских изделий вырос в 1,5 раза, а поставки тонизирующих культур (включая продукты для производства чая, кофе и др.) — в 3,3 раза.

Рост экспорта стал возможным благодаря тесному взаимодействию региональных властей с агропромышленными предприятиями, а также активной работе по открытию китайского рынка для новых видов продукции и подтверждению ее соответствия международным фитосанитарным требованиям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.