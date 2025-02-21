После переговоров Москвы и Вашингтона Porsche надеется вернуться в Россию

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Porsche продлил товарный знак в РФ после переговоров Москвы и Вашингтона

Автопроизводитель Porsche после переговоров официальных представителей Москвы и Вашингтона продлил регистрацию товарного знака в РФ. На фоне колоссальных финансовых проблем компания может надеяться на возвращение в Россию, сообщает SHOT .

20 февраля автопроизводитель Porsche продлил срок действия товарного знака на 10 лет — до 23 октября 2035 года. Соответствующую заявку фирма подала в Роспатент.

Параллельно с этим у автогиганта наблюдаются крупные финансовые проблемы. До этого завод обещал уволить около двух тыс. сотрудников на заводах в немецких Вайсахе и Штутгарте.

Начиная с 2024 года, договоры с временными работниками Porsche не подписывают. Причина в падении продаж машин в КНР и РФ.

У компании ООО «Порше Руссланд» в 2023 убыток составил 690 млн рублей. У ООО «Порше Центр Москва» — 82 млн.

Компания Porsche покинула рынок России в марте 2022 года. Тогда фирма закрыла 28 дилерских центров в 20 городах.

Ранее сообщалось, что американская сеть кофеен Starbucks начала задумываться о возвращении в Россию. Возможно она займет место Stars Coffee.