Порядка 700 т товарной рыбы произвел «Рыбхоз Клинский» в 2024 году

ЗАО «Рыбхоз Клинский» вошел в список ведущих производителей товарной рыбы Московской области. Это одно из крупнейших рыбоводных хозяйств Подмосковья, известное своими высокими производственными показателями и многолетним опытом. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работая на протяжении почти 60 лет, предприятие насчитывает три участка с 80 прудами разного назначения, общей площадью около 1 000 га. Ежегодно рыбхоз выращивает около 700 тонн товарного карпа весом от 800 до 1500 г, что позволяет реализовывать продукцию на рынки и частным покупателям практически круглогодично.

За 9 месяцев 2024 года производство товарной рыбы составило 693 тонны, что подтверждает высокий уровень спроса на продукцию предприятия. Кроме товарного карпа, рыбхоз также производит около 150 тонн посадочного материала, включая молодь щуки и судака.

На сегодняшний день в хозяйстве трудятся 62 человека, а для любителей рыбалки организована и развивается платная рыбалка на производственных прудах.

В 2019 году предприятие уже удостаивалось звания «Лучший производитель товарной рыбы в Московской области», а нынешний успех подтверждает его устойчивое лидерство в отрасли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.