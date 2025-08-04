Порядка 60 предпринимателей из Подмосковья компенсировали затраты по франшизе

В этом году получателями субсидий по программе «Франшизы» стали уже около 60 предпринимателей, ведущих бизнес в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«С начала этого года субсидии для бизнеса по франшизе получили уже 57 предпринимателей. Общая сумма предоставленной поддержки составляет 39,4 млн рублей. Данная программа работает уже четвертый год. За это время поддержку получили порядка 500 предпринимателей на 246,5 млн рублей», — сообщила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Получатели субсидии по программе «Франшиза» наиболее часто работают в сфере общественного питания, медицинской и образовательной сферах.

Программа поддержки позволяет компенсировать до 50% затрат и до 2 млн рублей на приобретение оборудования, аренду помещений, оплату коммунальных услуг, подключение к сетям инженерной инфраструктуры, обучение персонала и рекламу.

Подать заявку на получение субсидии для бизнеса по франшизе предприниматели могут онлайн с помощью инвестиционного портала Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <…> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — „100% Подмосковье“», — заявил Воробьев.