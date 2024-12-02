Порядка 3 тыс рабочих мест создали в ОЭЗ Подмосковья в 2024 году

На территории особых экономических зон Московской области за первые три квартала 2024 года создано почти 3 тыс. новых рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«В январе–сентябре 2024 года на территории ОЭЗ Подмосковья было создано 2701 рабочее место. Больше всего — 2 072 рабочих места было создано в особой экономической зоне «Дубна». В ОЭЗ «Исток» — 342 рабочих места, в ОЭЗ «Ступино Квадрат» — 211. Остальные 76 рабочих мест были созданы в ОЭЗ «Кашира» и ОЭЗ «Максимиха», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Общее количество рабочих мест, которые созданы в подмосковных ОЭЗ, на сегодняшний день превышает 14,8 тыс.

Как ранее сообщала пресс-служба регионального Мининвеста, с начала года в особые экономические зоны Московской области был привлечен 21 резидент. Реализация инвестпроектов новых резидентов позволит создать в ОЭЗ Подмосковье еще порядка 1140 рабочих мест.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье 69 индустриальных парков, в которых 1,5 тыс. резидентов — это 75 тыс. рабочих мест. Еще у нас 5 особых экономических зон — свыше 200 резидентов и 145 млрд инвестиций.

«А в 19 промышленных технопарках создано 9,5 тыс. рабочих мест, там 650 резидентов», — уточнил губернатор.