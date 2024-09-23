Порядка 2,5 тыс компаний Подмосковья получили экспортную поддержку

Порядка 2,5 тысяч уникальных компаний МСП получили различные услуги Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонда поддержки ВЭД МО) — регионального центра поддержки экспорта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Это практически полный объем предоставленной Фондом за время его работы поддержки. Всего он оказал более 9,5 тыс. услуг подмосковным компаниям, развивающим экспортную работу. Большинство из них представляют сегмент МСП, а значит особенно нуждаются в помощи при освоении внешних рынков, ведь небольшие предприятия редко располагают „лишними“ средствами, которые могут перенаправить на развитие своей внешнеэкономической деятельности», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Статистику по этим показателям Фонд ведет с 2020 года, когда была введена унифицированная форма отчетности.

При содействии Фонда предприятия из Московской области экспортируют за рубеж товары повседневного спроса, в том числе продукты питания, бытовые товары, «домашнюю» химию и многое другое, а также иную продукцию, в том числе предназначенную для работы компаний производственного сектора: машины, оборудование и многое другое.

Сегодня в число экспортных партнеров компаний, получающих поддержку Подмосковья, входят без малого 40 стран мира. В числе ключевых — Армения, Белоруссия и КНР.

При содействии Фонда экспортеры могут стать участниками международных выставок или бизнес-мероприятий, воспользоваться образовательными услугами, получить помощь в оформлении или переводе документов и иную поддержку.

Все услуги Фонда предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство». С полным перечнем поддержки экспортеров можно ознакомиться на Инвестиционном портале Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.