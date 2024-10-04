Порядка 200 млрд рублей инвестиций привлечено ОЭЗ Подмосковья

Совокупный объем инвестиций на территории особых экономических зон Подмосковья вплотную приблизился к отметке в 200 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Объем фактических инвестиций осуществленных на территориях ОЭЗ Подмосковья накопленным итогом на сегодняшний день составляет 199,7 млрд рублей. Таким образом, в этом году наши особые экономические зоны преодолеют планку в 200 млрд рублей фактических инвестиций», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на площадке Международного форума особых экономических зон-2024.

Лидирует по показателю осуществленных инвестиций ОЭЗ «Дубна», этот показатель здесь составляет 91,2 млрд рублей. 70 млрд инвестировали в ОЭЗ «Исток». Замыкает тройку лидеров ОЭЗ «Ступино Квадрат» — на ее территории инвестировано 25,1 млрд рублей.

ОЭЗ «Кашира» и ОЭЗ «Максимиха» были созданы относительно недавно, поэтому показатели осуществленных инвестиций на этих площадках пока не столь высокие — 9,6 млрд рублей и 3,8 млрд рублей соответственно.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье 69 индустриальных парков, в которых 1,5 тыс. резидентов — это 75 тыс. рабочих мест. Еще у нас 5 особых экономических зон — свыше 200 резидентов и 145 млрд инвестиций.

«А в 19 промышленных технопарках создано 9,5 тыс. рабочих мест, там 650 резидентов», — уточнил губернатор.