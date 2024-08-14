Порядка 100 проектов в сфере производства БПЛА реализуется в Подмосковье

Порядка 100 проектов в сфере производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) находятся в работе резидентов технопарка ЦАГИ в подмосковном Жуковском. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В технопарке ЦАГИ работает порядка 40 резидентов, более половины из которых занимаются разработкой и производством БПЛА, а также выпуском комплектующих и иной продукции для этого типа техники. Всего этими компаниями реализуется около 100 проектов в сфере беспилотных технологий», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, в технопарке разработаны и производятся очки виртуальной и дополненной реальности, FPV-шлемы, БПЛА самолетного и мультироторного типа, приборы контроля целостности композитных конструкций БПЛА, системы обнаружения и охраны гражданских стратегических объектов.

Зампред отметила, что технопарк ЦАГИ в предыдущие годы занимался наукоемкими технологиями для авиации, сейчас здесь выпускают все, что необходимо для создания беспилотников.

«Мы планируем дальше расширяться, будем входить в федеральную программу «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», в планах расширять площадку технопарка ЦАГИ в Жуковском», — отметила Екатерина Зиновьева.

Технопарк ЦАГИ работает в Жуковском с 2018 года. Он создан при поддержке правительства Московской области в рамках субсидии на создание технопарков в сфере высоких технологий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — сказал губернатор.