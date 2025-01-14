Порядка 1 тыс новых рабочих мест создадут на предприятиях ОЭЗ «Дубна»

В 2025 году ожидается, что резиденты особой экономической зоны «Дубна» создадут около тысячи новых рабочих мест на высокотехнологичных предприятиях, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Планы управляющей компании ОЭЗ «Дубна» связаны с завершением строительства инфраструктуры 4-й очереди левобережной площадки, открытием новых заводов, а также с началом проектных работ на присоединенной территории площадью 56 гектаров и привлечением крупных наукоемких компаний.

«В 2025 году наши резиденты на двух площадках намерены запустить в эксплуатацию еще до семи новых современных заводов и научно-производственных комплексов. Например, компания «НЦСД» в настоящее время достраивает высокотехнологичный центр обработки данных общей площадью порядка 18,5 тыс. кв. метров. Свой фармзавод площадью свыше 8 тысяч кв. метров по производству готовых лекарственных средств откроет еще одна крупная компания — «Аргументум Фарма». Порядка пяти инвесторов, ведущих строительство собственных научно-производственных комплексов, ожидают получения разрешения на их ввод в эксплуатацию, еще столько же — разрешения на строительство», — рассказал генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

В пресс-службе подмосковного Мининвеста отметили, что всего в 2025 году управляющая компания ОЭЗ «Дубна» запланировала привлечь на подмосковную территорию не менее 10 новых инвесторов и создать до тысячи новых рабочих мест. По предварительным прогнозам, инвестиции всех резидентов технико-внедренческой зоны за 2025 год составят около 9 млрд рублей, выручка от продажи собственной продукции превысит 70 млрд рублей, а отчисления в бюджеты разных уровней составят более 10 млрд руб.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье 69 индустриальных парков, в которых 1,5 тыс. резидентов — это 75 тыс. рабочих мест. Еще у нас 5 особых экономических зон — свыше 200 резидентов и 145 млрд инвестиций.

«А в 19 промышленных технопарках создано 9,5 тыс. рабочих мест, там 650 резидентов», — уточнил губернатор.