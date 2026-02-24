Популярная ликеро-водочная компания в Кузбассе готовится к закрытию

сегодня в 12:57

Производство ООО «Сибирская водочная компания», расположенное в Мариинске, готовится к закрытию, сообщает Сiбдепо .

По информации министерства сельского хозяйства Кузбасса, причиной остановки производства стали истечение срока действия лицензии на выпуск алкогольной продукции, а также рост акцизных сборов. Еще одним фактором послужила корректировка условий закупки ключевого сырья.

«В дальнейшем запланирована выездная встреча представителей Минсельхоза Кузбасса и Минтруда Кузбасса с сотрудниками предприятия, на которой, в частности, будут обсуждаться вопросы дальнейшего трудоустройства сотрудников предприятия», — добавили в ведомстве.

Там же подчеркнули, что развитие ситуации отслеживается профильными органами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.