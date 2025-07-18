Подорожание крепкого алкоголя: цены на виски выросли меньше всего в 2025 году

«Ценозавр»: водка, коньяк и ром подорожали больше чем на 12% с начала года

С начала 2025 года стоимость крепкого алкоголя выросла: наибольший рост показали цены на коньяк, наименьший — на виски, сообщили РИАМО в сервисе мониторинга цен «Ценозавр».

Цены на крепкий алкоголь с начала года изменились следующим образом:

водка (0,5 л): +12,4% (572,4 рубля);

коньяк (0,5 л): +12,8% (1375,1 рубля);

ром (0,5 л): +12,4% (926,8 рубля);

виски (0,5 л): +4,8% (982,3 рубля).

«Подорожание крепкого алкоголя связано с ростом акцизов, увеличением минимальных розничных цен и снижением спроса, что объясняется изменением предпочтений молодежи, которая отвергает крепкие напитки», — прокомментировали в «Ценозавре».

Эксперты подчеркнули, что речь идет именно о средних ценах на крепкий алкоголь в торговых сетях России. Можно найти как более дешевые, так и более дорогие предложения.