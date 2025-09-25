Подмосковным предпринимателям помогут зарегистрировать товарный знак

В Московской области открыт прием заявок на содействие в регистрации товарных знаков и патентов. Воспользоваться услугой могут субъекты малого и среднего предпринимательства. Заявки принимаются центром «Мой бизнес» Московской области до 30 сентября, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

В перечень услуги входят проверка товарного знака или патента на охраноспособность, разработка рекомендаций по доработке документации, подготовка регистрационных заявок и официальное оформление документов в Роспатенте. Финансовое обеспечение предусматривает софинансирование в размере 100% от стоимости услуги при условии, что сумма не превышает 150 тыс. рублей. Расходы на уплату государственных пошлин не входят в программу софинансирования и оплачиваются заявителем самостоятельно.

Для получения поддержки предприниматели должны соответствовать следующим требованиям: быть зарегистрированными и осуществлять деятельность на территории Московской области и иметь статус субъекта МСП в едином реестре. Действуют и иные обязательные условия участия в программе поддержки.

Узнать подробную информацию о порядке оказания услуги и подать заявку на ее получение можно через инвестиционный портал Московской области: https://clck.ru/3PPyrM. Заявки принимаются до 30 сентября включительно.

Информация о мерах поддержки бизнеса доступна на инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/.

Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Нужно делать все для того, чтобы в Московской области появлялись новые предприятия, сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Спасибо бизнесу и всем, кто отвечает за газ, электричество, сети, предоставление земли. <…> К экономике каждый из нас должен быть причастен и делать все для того, чтобы предприятия появлялись новые», — подчеркнул Воробьев.