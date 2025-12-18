Подмосковным фермерам в продвижении продуктов помогут агроагрегаторы

В ходе 126-го заседания в Мособлдуме закон «О развитии сельского хозяйства в Московской области» дополнили понятиями «Фермерская продукция» и «Агроагрегаторы», передает корреспондент РИАМО.

«Закрепляя понятие агроагрегаторов в законодательстве, мы даем фермерам дополнительную поддержку, поскольку такие организации будут помогать им реализовывать свою продукцию. Агроагрегаторы – это центры реализации фермерской продукции, призванные искать дополнительные механизмы для ее сбыта. В то же время, мы предусмотрели меры поддержки и для самих агроагрегаторов. Они смогут претендовать на областную поддержку, в частности, это доступ к кредитам на льготных условиях», — сказал председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

В региональном парламенте уточнили следующие термины:

«Фермерская продукция – сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, в том числе органическая продукция, произведенная на животноводческих фермах или других объектах, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям.

«Агроагрегаторы» – организации, осуществляющие развитие инфраструктуры рынка фермерской продукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач – это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье"», — заявил Воробьев.