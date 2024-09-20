Подмосковный суд запретил разбирательства по торговой марке «Хортица» на Кипре

Согласно определению Арбитражного суда Московской области, заводы «Родник и К» и «Русский север» добились запрета на разбирательства на Кипре с GSH Trademarks Limited. Эта компания является правообладателем торговой марки «Хортица», сообщает РБК .

Кроме того, компания — часть холдинга Global Spirits, который основал украинский предприниматель Евгений Черняк*. Заводы «Родник и К» и «Русский север» производили «Хортицу» и еще несколько брендов компании.

В прошлом году Черняка* заочно арестовали в России, а его имущество, в том числе российские заводы, производящие водку, обратили в доход государства. GSH Trademarks Limited подала иск к заводам, который рассматривался в Окружном суде Никосии.

В апреле 2024 года «Родник и К» и «Русский север» обратились в Арбитражный суд Подмосковья с требованием прекратить рассмотрение дела в иностранной юрисдикции. Они объяснили просьбу тем, что такое положение вещей может нанести заводам значительный ущерб из-за санкций Евросоюза.

*Внесен в список террористов и экстремистов в России.