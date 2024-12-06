Подмосковный производитель выпускает свыше 50 видов товаров бытовой химии

Компания «АМ.РУ» в Рузе запустила новую линию моющих и чистящих средств. Ассортимент пополнился гелями для стирки, кондиционерами для белья, жидким мылом, средством для мытья полов и посуды, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания зарегистрирована в Рузе еще в 2021 году. С 2023 года руководство приняло решение сменить вид деятельности на производство бытовой химии. В течение года предприятие готовилось к запуску: поиск помещения, закупка и установка оборудования, разработка уникальных составов продукции.

Выпуск новой продукции уже стартовал. Инвестиции в проект составили 10 млн рублей. В настоящее время предприятие производит 2 тонны продукции в сутки. При условии полной обеспеченности оборудованием, сырьем и спросом планируется увеличить производительность линии до 10-12 тонн в сутки.

После реализации инвестпроекта завод начал производить 56 видов товаров бытовой химии: гели для стирки, кондиционеры для белья, жидкое мыло, средства для пола и посуды. В своем производстве компания применяет обратноосмотическую воду. Технология обратного осмоса позволяет удалить 98% солей, органических веществ, бактерий и других частиц из воды.

Субъектам МСП Московской области доступен ряд мер поддержки, которые реализуются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». В рамках нацпроекта предприниматели также могут воспользоваться услугами центра «Мой бизнес» Подмосковья. Узнать подробнее об этом можно на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.