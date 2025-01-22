Подмосковный производитель установил первую в мире детскую площадку в самолете

Компания «Лебер», занимающаяся производством и установкой детских игровых и спортивных площадок, стала первым в мире производителем, установившим научную детскую площадку внутри лайнера «Боинг 777». Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Самолет стал частью новой туристической зоны Boulevard Runway в городе Эр-Рияд, столице Саудовской Аравии. На площадке, стилизованной под взлетно-посадочную полосу, установили три настоящих авиалайнера, внутри которых оборудовали ресторан, комнату страха и интерактивную зону для детей. Именно там находится научный детский игровой центр от Лебера.

«Мы установили семь образовательных модулей, с помощью каждого из которых можно провести эксперимент и узнать принцип действия физических явлений. Так, «Театр теней» познакомит с оптическими эффектами, «Электрический лабиринт» объяснит, как двигаются электроды, а «Береговой маяк» научит различать галогенные, люминесцентные и светодиодные лампы. И несмотря на то, что сейчас научная детская площадка находится в самолете, который является частью экспозиции, при желании такое оборудование может быть установлено даже в действующем авиалайнере», — отметил генеральный директор компании «Лебер» Артем Сорокин.

Идея создания научных игровых площадок для детей появилась еще в 2020 году. Работа над концепцией велась компанией «Лебер» совместно с командой МГУ: выбирались научные эксперименты, создавалось безопасное и долговечное оборудование, подходящее для их воплощения, разрабатывались варианты размещения элементов под открытым небом, готовились модели, оптимизированные для изучения физических, акустических и электрических законов. В итоге была разработана серия интерактивных модулей, которая через игровые элементы знакомит ребенка с фундаментальными принципами и явлениями физики, позволяя исследовать свет, звук и электричество.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.