Подмосковный производитель спортоборудования увеличил мощности предприятия

Производственная компания «Спорттех», выпускающая оборудование под брендом «Спортивные Технологии», на 50% увеличила мощности предприятия за счет расширения и модернизации существующей производственной площадки в городском округе Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Общий объем инвестиций в модернизацию предприятия «Спорттех» составил 30 млн рублей. В рамках проекта площадь производственной площадки увеличилась с 1,5 до 3 тысяч кв. метров, был расширен цех швейной продукции, где производятся маты, проекторы и зоны приземления, а также увеличен парк оборудования на производстве металлоизделий», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Помимо этого, компании удалось на 25% увеличить штат сотрудников. На сегодняшний день на предприятии производится более 800 наименований спортивного оборудования, в том числе уникального и технически сложного. Так, например, на предприятии производятся системы деления спортивного зала с уникальными решениями как по габаритным размерам, так и по особенностям установки на нестандартные потолочные конструкции. Еще одно направление — настенные и потолочные складные баскетбольные щиты с электроприводом.

Дизайном, визуализацией и проектированием продукции «с нуля» занимается собственное конструкторское бюро «Спорттех». Инженеры разрабатывают проекты любой сложности, что позволяет реализовывать в том числе индивидуальные запросы заказчиков в ситуациях, когда требуются нестандартные решения. Свою продукцию «Спорттех» поставляет более чем в 80 регионов России и практически во все страны СНГ.

«Если в прошлом году мы инвестировали ресурсы в инфраструктуру, технологии и персонал, то стратегическим направлением этого года станет работа с издержками, повышение производительности и улучшение качества выпускаемой продукции. Наша цель — выпуск продукции, которая по качеству не будет уступать продукции ведущих европейских аналогов, но будет значительно доступнее по стоимости», — отметил генеральный директор компании «Спорттех» Григорий Холодняк.

Сегодня под брендом «Спортивные Технологии» выпускается практически все оборудование для спортивных игровых залов — стойки для баскетбола, волейбола, бадминтона, баскетбольные фермы и щиты, ворота для футбола, гандбола, хоккея, трибуны для зрителей и скамейки для игроков, системы деления спортивных залов с электроприводом, гимнастические стенки, спортивные снаряды для гимнастики, хореографические станки, легкоатлетические барьеры и многое другое. Отдельный большой блок — гимнастические маты, зоны приземления и стеновые протекторы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.