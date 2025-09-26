Подмосковный производитель полотенцесушителей увеличит мощности при поддержке региона

«ФРП МО одобрил компании льготный заем в размере 40,9 млн рублей под 3% годовых сроком на 5 лет. Общий объем инвестиций составляет 58,4 млн рублей. Средства пойдут на приобретение и установку оборудования под серийное производство полотенцесушителей и дизайн-радиаторов. Проект планируется реализовать во втором квартале 2026 года», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках модернизации производства компания планирует приобрести машины для покрытия изделий из нержавеющей стали металлизированным слоем в вакууме. Это поможет увеличить объемы производства. Так, на данный момент производственная мощность завода составляет 500 000 полотенцесушителей ежегодно. После модернизации на предприятии смогут выпускать 800 000 изделий в год.

Компания «ТЕРМИНУС» была основано в 2009 году, став одним из первых производителей полотенцесушителей не только в России, но и в странах СНГ. В настоящее время компания специализируется на производстве полотенцесушителей из нержавеющей стали.

Подмосковные промышленники могут получить займы в ФРП Подмосковья по льготным ставкам — от 0,5% до 5% годовых на срок до 7 лет. Узнать больше о программах ФРП МО можно на сайте. Кроме этого, промышленные предприятия могут получить займы в ФРП РФ по льготным ставкам — 3% и 5% годовых. Ознакомиться с программами можно по ссылке: https://frprf.ru/.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое – одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей – как бывалых, так и тех, кто только начинает», – написал Воробьев.