Подмосковный производитель косметики запускает два новых производственных корпуса

Компания «Биофармлаб», которая занимается производством косметики Librederm и AEVIT, завершает реализацию проекта по расширению производственных мощностей по выпуску косметической продукции. На территории ОЭЗ «Дубна» инвестор построил два новых производственных корпуса, где сейчас ведутся пуско-наладочные работы. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Два новых корпуса производственно-складского комплекса «Биофармлаб» начнут выпуск косметической продукции уже в августе этого года. Инвестиции в расширение действующего производства косметики на территории ОЭЗ «Дубна» составили 400 млн рублей. Общий объем инвестиций в проект компании уже превысил 1,4 млрд рублей», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Общая площадь комплекса «Биофармлаб» после ввода новых корпусов превысит 10 тыс. кв. м. На этих площадях уже сегодня резидент ОЭЗ «Дубна» выпускает более 500 видов косметической продукции, в том числе для таких брендов, как Librederm, AEVIT, Sebocelin. Завод отвечает международным стандартам GMP, его продукция направляется в каналы продаж в России, страны СНГ, Китай, Вьетнам, ОАЭ, Кувейт, Ирак и др.

«Новые корпуса — это уже четвертая очередь нашего проекта в ОЭЗ Дубна. Здесь кроме производственных и складских участков, в эксплуатацию также будут введены дополнительные помещения для размещения персонала, приема пищи и отдыха работников. Компания ежегодно тратит более 10 миллионов рублей на улучшение условий труда на производстве. Мы сдаем в эксплуатацию большие, светлые, современные помещения, где приятно и удобно работать. Сегодня штат предприятия уже начитывает более 149 сотрудников, а вывод компании на полную мощность позволит увеличить количество специалистов», — отметил генеральный директор ООО «Биофармлаб» Иван Дымчук.

В настоящее время объем выпуска «Биофармлаб»превышает 15 млн упаковок парфюмерно-косметической продукции в год. За счет расширения компания сможет увеличить максимальные мощности предприятия до 30 млн упаковок ежегодно.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.