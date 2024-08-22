Подмосковный производитель кормов для животных вышел на новый этап нацпроекта

Компания «ПетКорм» из Дмитровского городского округа подвела итоги этапа «Диагностика» в рамках работы по повышению производительности труда на предприятии, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участником нацпроекта «Производительность труда» компания стала в нынешнем году. Содействие в оптимизации производственных процессов ей оказывают эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области.

На сегодняшний день участники рабочей группы успешно провели анализ текущего состояния пилотного потока, выявили потери и проблемные зоны, где необходима корректировка, а также определили мероприятия, необходимые для оптимизации производственных процессов и повышения эффективности работы предприятия.

«Наша компания стремится к улучшению целого ряда производственных показателей. Так, при поддержке специалистов РЦК МО, мы намерены на 15% сократить время протекания процесса по производству консервированного корма для домашних животных в упаковке паучи, на 22% сократить запасы в потоке, а также на 10% повысить выработку персонала», — рассказал генеральный директор «ПетКорм» Алексей Сильвестров.

На следующем этапе компании предстоит внедрить на предприятии целый ряд инструментов бережливого производства, позволяющих ускорить переналадку оборудования и минимизировать его простои, стандартизировать отдельные типовые операционные процедуры и многое другое.

Больше о поддержке бизнеса можно узнать на инвестпортале Московской области и в Telegram-канале Мининвест Подмосковья.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.