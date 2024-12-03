Подмосковный мясокомбинат подтвердил безопасность своей продукции

«Мясокомбинат Клинский» из городского округа Клин подтвердил качество продукции, получив сертификацию по международному стандарту ГОСТ Р ИСО 22000:2019. Это свидетельствует о том, что предприятие строго соблюдает стандарты безопасности производства и контроля качества, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Производственный контроль на предприятии осуществляется непрерывно, продукция строго проверяется в специализированных лабораториях, это обеспечивает ее соответствие всем требованиям безопасности и качества.

Сертификация по стандарту ИСО 22000 позволяет мясокомбинату поставлять свою продукцию не только в регионы России, но и за ее пределы, демонстрируя свою готовность и способность обеспечивать высокое качество и безопасность продукции. Это является значительным преимуществом для предприятия и способствует его успешной конкуренции на рынке и завоеванию доверия потребителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.