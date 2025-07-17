Подмосковный машиностроительный завод поставил 15 зерновозов в Казахстан

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Машиностроительный завод «Тонар» из деревни Губино Орехово-Зуевского округа завершил отгрузку партии из 15 современных зерновозов модели «Тонар-95411» для крупного заказчика в Республике Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Автопоезда «Тонар-95411» — это передовое решение для оптимизации логистических процессов в зерновом секторе. Благодаря конструкции сцепки из двух полуприцепов техника позволяет перевозить до 72 кубометров зерна, увеличивая рентабельность транспортировки вдвое по сравнению с классическими зерновозами.

Надежность и эффективность «Тонар-95411» делают его незаменимым помощником в сезон сбора урожая и перевозки сельхозпродукции, обеспечивая стабильность бизнеса даже при пиковых нагрузках.

Ранее «Тонар» принял участие во Всероссийском дне поля, прошедшем в Волгоградской области. Мероприятие собрало ведущих производителей сельскохозяйственной техники и крупнейших аграриев страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.

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