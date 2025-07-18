Подмосковный глэмпинг стал получателем федеральной поддержки

За время своей работы подмосковный глэмпинг принял 1 000 гостей и стал получателем федеральной поддержки. Об этом сообщает пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках федеральной поддержки глэмпинг получил субсидию на создание модульных некапитальных средств размещения. Мера поддержки позволила компенсировать часть затрат на строительство 51 модульного дома.

Глэмпинг «Озеро белых лилий» расположен в городском округе Пушкинский в 30 км от Москвы. Он был открыт в 2023 году и за это время его гостями стали более 1 000 человек.

«Наш глэмпинг «Озеро белых лилий» находится в прекрасном уголке Подмосковья, в Пушкинском городском округе: с одной стороны у нас лес, с другой — озеро с песчаным пляжем. По нашим наблюдениям, чаще всего отдых в глэмпинге выбирают пары от 25 до 45 лет, а также семьи с детьми», — сказала руководитель глэмпинга «Озеро белых лилий» Мария Аверкина.

Она также отметила, что территория глэмпинга площадью 1 га была передана Софринской воинской части под организацию военно-патриотического лагеря «Софринец», в котором также смогут принять участие гости отеля — дети от 9 лет.

«Помимо коммерческого туристического потока, мы развиваем еще одно направление — реабилитацию военнослужащих Софринской воинской части. Как отель мы помогаем им с размещением», — добавила Мария.

За оказанное содействие глэмпингу в лице его руководителя были вручены благодарственные письма Софринской военной части и Московского областного отделений Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

В планах развития глэмпинга — открытие ресторана, строительство спа, а также появление двухэтажного конференц-центра.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.

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