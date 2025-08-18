Подмосковный дистрибьютор икорной продукции повысит показатели производительности

сегодня в 16:43

На предприятии «СиаСтар» в подмосковной Истре подвели итоги этапа диагностики в рамках реализации федерального проекта «Производительность труда». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Предприятие «СиаСтар» специализируется на дистрибьюции икр тобико и масаго для японской кухни. В качестве пилотного потока был выбран процесс производства икорной рыбной продукции.

Специалисты Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области совместно с рабочей группой предприятия провели диагностику состояния потока, выявили потери, а также приступили к разработке мероприятий по внедрению принципов бережливого производства.

Компания рассчитывает добиться экономического эффекта более 41 млн рублей благодаря оптимизации отдельных операций и балансировки линии участка фасовки готовой продукции по производству икры. На пилотном потоке планируется сократить время протекания процесса на 20%, увеличить выработку на 20% и уменьшить незавершенное производство до 10%.

Полученный опыт повышения производительности труда впоследствии будет масштабирован на другие участки производства.

Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Чтобы присоединиться к проекту, необходимо подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф. Больше информации о поддержке бизнеса в регионе — на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.