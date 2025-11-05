Подмосковный бренд косметики увеличил экспорт на 45% в 2025 году

Компания «Аравия», производитель косметических средств из Московской области, экспортировала продукцию на 233 млн рублей за 3 квартала этого года. Прирост составил 45% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Продукция компании «Аравия» поставляется в 9 стран: Беларусь, Казахстан, Армению, Киргизию, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Туркменистан и Молдавию.

«Объем экспорта продукции за 9 месяцев 2025 года достиг отметки в 233 млн рублей. Продано более 807 тыс. единиц продукции. По сравнению с показателями 2024 года, рост объема торговли составил 45% в денежном выражении и 25% в штучном измерении. Лидерами по поставкам являются Беларусь и Казахстан», — сказал директор компании «Аравия» Олег Востриков.

Среди продукции, поставляемой за рубеж, наибольшую популярность получили товары для ухода за кожей лица: разнообразные кремы, средства для умывания и маски.

Олег Востриков также добавил, что компания активно развивает образовательные проекты. Собственные учебные центры компании уже функционируют в Белоруссии, Казахстане и Армении. До конца текущего года планируется запуск аналогичного центра в Узбекистане.

Производитель косметики «Аравия» в этом году открыл новый завод в подмосковном Протвино, инвестировав в строительство и оснащение первой очереди производственного комплекса площадью более 9 тыс. кв. м 700 млн рублей. Земельный участок для реализации проекта был предоставлен компании в рамках региональной программы поддержки импортозамещения.

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.