Подмосковных бизнесменов 19 февраля приглашают на вебинар

19 февраля центр «Мой бизнес» Московской области проведет бесплатный вебинар «Из найма в предпринимательство: план действий по переходу» для начинающих предпринимателей региона, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Мероприятие пройдет в рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

На вебинаре участники узнают, как определить, стоит ли начинать собственный бизнес, какой опыт работы в найме может пригодиться для будущих предпринимателей, основные критерии выбора ниши для стартапа, как составить план первых шагов и нужно ли при этом уходить с текущей работы. В качестве спикера на вебинаре выступит психолог, карьерный коуч, HR-эксперт с 16-летним опытом работы Анастасия Черменина.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате 19 февраля в 12:00. Подключиться можно по ссылке.

Поддержка бизнеса, в том числе образовательная, осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Актуальная информация о текущих и планируемых тренингах, вебинарах и программах обучения размещена на инвестиционном портале Московской области в разделе «Календарь инвестора». Инвестпортал создан в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сумма инвестиций в Подмосковье в 2024 году составила 1,7 трлн руб. вопреки сложностям, с которыми столкнулась страна.

«Инвестиций у нас будет в этом году 1,7 трлн рублей, это очень хорошо, но всегда есть к чему стремиться. Наш бюджет тоже растет, и мы видим рост НДФЛ, несмотря на действительно разные вызовы, в том числе и инфляционные, и беспокойства, связанные со ставкой», — отметил Воробьев.