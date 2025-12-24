Подмосковные предприниматели с высоким рейтингом получат приоритет при господдержке

Министерство инвестиций Московской области утвердило регламент присвоения статуса «ответственного субъекта предпринимательской деятельности», который позволит предпринимателям региона получать преимущества при взаимодействии с госорганами, сообщает пресс-служба министерства инвестиций.

Распоряжение № 29-Н о присвоении статуса «ответственного субъекта предпринимательской деятельности» вступило в силу 10 декабря 2025 года. На его основе формируется региональный реестр, дающий право на получение мер государственной поддержки.

Заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева пояснила, что включение в реестр позволит бизнесу получить преимущества при взаимодействии с региональными органами власти. По ее словам, реестр станет инструментом, стимулирующим предпринимателей вести деятельность добросовестно и учитывать социальные и экологические аспекты.

Для попадания в реестр предприниматели должны соответствовать критериям благонадежности, социальной и экологической ответственности. Одним из ключевых требований является индекс деловой репутации по ЭКГ-рейтингу не ниже 61 балла.

В настоящее время министерство инвестиций Московской области прорабатывает вопрос интеграции реестра в действующие меры поддержки. Подробная информация о включении в реестр размещена на сайте министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.