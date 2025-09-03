Подмосковные компании стали лауреатами окружного этапа премии «Экспортер года»

Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии «Экспортер года» объявила победителей конкурса в Центральном федеральном округе по итогам 2024 года. Московская область заняла 15 призовых мест, что делает Подмосковье одним из регионов-лидеров по числу лауреатов премии. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Предприниматели Подмосковья активно развиваются не только на внутреннем, но и на внешних рынках. Так, по итогам прошлого года регион утвердился в числе сильнейших промышленных экспортеров Центрального федерального округа. Показательным стало увеличение объемов поставок минеральных удобрений, которые выросли на 101% относительно 2023 года», — сообщила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампредседателя добавила, что участвовать в международных мероприятиях и выставках, находить зарубежных партнеров и покупателей компаниям из Подмосковья помогает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Так, в 2024 году фонд способствовал экспорту подмосковных компаний в 43 страны мира. Были открыты новые направления экспорта, включая Палестину и Уганду.

Подмосковными лауреатами окружного этапа премии «Экспортер года» по ЦФО стали: «Торговая Компания «Мираторг», «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ, «Дядя Ваня», «Фуд Тим», «ТРАСКО» и другие компании. Церемония награждения запланирована на 11 сентября. Мероприятие состоится в Смоленске.

С полным списком победителей и призеров конкурса «Экспортер года» в ЦФО можно ознакомиться по ссылке: https://clck.ru/3NyYsF. Премия проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.

Подробнее о мерах поддержки экспортеров можно узнать на сайте: https://exportmo.ru/. Поддержка бизнеса в регионе осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Как ранее отмечал губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области продолжает работать большое количество иностранных компаний.

«Большое количество компаний иностранных работало и продолжает работать в Подмосковье. Они нас не подвели, даже если поменяли собственника, также продолжают работать», — сообщил Воробьев.