Подмосковные компании представят регион на выставке Gulfood 2026 в Дубае

С 26 по 30 января в Дубае пройдет международная выставка Gulfood — крупное отраслевое событие в регионе Ближнего Востока в сфере пищевой промышленности. В выставке примут участие подмосковные производители, которые представят свою продукцию в составе национальной экспозиции под брендом Made in Russia. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Среди зарегистрированных участников от Московской области — ООО «Торговый дом Черкизово», АПХ «Мираторг», ООО «Фуд Тим», ООО «Иль Мио Мороженко», ООО «МИРФУДС» и ООО «Май». Эти компании представят на выставке широкий ассортимент продукции, включая мясные и молочные изделия, мороженое и другие пищевые продукты.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают растущий интерес к российским пищевым продуктам на ближневосточном рынке. Товарооборот сельхозпродукции между Россией и ОАЭ, а также российский экспорт в 2024 году выросли на 30%. Участие подмосковных предприятий в Gulfood открывает новые возможности для наращивания экспорта и укрепления позиций региона на международной арене.

Организацией участия российских компаний в выставке занимается Российский экспортный центр при содействии Фонда ВЭД Московской области. Предприятия, желающие присоединиться к экспозиции, могут подать заявку до 28 сентября 2025 года через платформу «Мой экспорт».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.